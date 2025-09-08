Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)

Solliciteren anno 2025 ziet er net iets anders uit dan vroeger. Waar eerdere generaties nog in hun eentje nerveus tegenover een recruiter zaten, schuiven veel Gen Z’ers tegenwoordig gewoon een extra stoel aan. Voor hun ouders

Uit een nieuw onderzoek van Resume Templates blijkt dat maar liefst 77 procent van de Amerikaanse Gen Z-sollicitanten hun vader of moeder betrekt bij de zoektocht naar een baan. En dat gaat een stuk verder dan alleen een cv laten nakijken. Vier op de tien ouders zitten daadwerkelijk bij het gesprek aan tafel, een derde stelt of beantwoordt vragen en ruim een kwart onderhandelt zelfs mee over salaris of arbeidsvoorwaarden.

Vangnet

Ook daarbuiten spelen ouders een opvallend actieve rol. Driekwart van de Gen Z’ers gebruikt een ouder als referentie, 63 procent liet een ouder zelfs een sollicitatie indienen en meer dan de helft liet ze rechtstreeks contact opnemen met een recruiter. In sommige gevallen maakten ouders testopdrachten of namen ze het eerste telefoontje van HR gewoon over.

Waarom doet Gen Z dit? Volgens experts speelt onzekerheid een grote rol. Jongeren die tijdens de pandemie belangrijke sociale en professionele contacten misten, hebben gemiddeld maar 16 sterke zakelijke relaties, vergeleken met 40 bij Gen X. Bovendien voelen veel starters zich onhandig in face-to-face situaties, van small talk tot het vragen van verlof of promotie. Niet gek dus dat ouders als vangnet dienen.

Meer kwaad dan goed

Toch waarschuwen carrièrecoaches: ouders meenemen naar een gesprek doet meer kwaad dan goed. “Als ouder loop je het risico de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van je kind te ondermijnen”, zegt Brandi Britton van adviesbureau Robert Half tegen Fortune.

Wat dan wel? Experts raden aan om ouders vooral achter de schermen te gebruiken voor oefengesprekken. En maak gebruik van AI. Tools als ChatGPT kunnen onverwachte interviewvragen simuleren en helpen bij de voorbereiding op gesprekken en onderhandelingen. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de vijf werknemers zelfs al AI inzet tijdens online sollicitaties.

Wat Gen Z'ers hun ouders laten doen bij hun zoektocht naar werk:

– Banen zoeken om op te solliciteren – 90%

– Referentie zijn – 75%

– Sollicitaties indienen – 70%

– Mailen met recruiters/HR – 60%

– Telefoneren met recruiters/HR – 60%

– Een testopdracht maken – 55%

– Het eerste HR-screeningsgesprek voeren – 45%

– Het cv schrijven – 35%

– Sollicitatiebrieven schrijven – 30%