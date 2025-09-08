ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China hekelt maatregelen Trump om gijzeldiplomatie te bestrijden

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 11:35
anp080925081 1
BEIJING (ANP/AFP) - China heeft zich uitgesproken tegen het Amerikaanse besluit om een zwarte lijst te maken met landen die Amerikanen onterecht vastzetten. "China is een rechtsstaat en er is absoluut geen sprake van onrechtmatige detentie", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.
In een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump staat dat landen aangemerkt kunnen worden als zogenoemde "state sponsors of wrongful detention", landen die onrechtmatige detentie steunen. Staten die geen gehoor geven aan een Amerikaanse eis om burgers uit de VS vrij te laten, kunnen te maken krijgen met allerlei strafmaatregelen. Die lopen uiteen van economische sancties tot een verbod voor Amerikanen om naar het land te reizen.
Het komt voor dat overheden buitenlanders oppakken om druk op hun thuislanden uit te oefenen. Een Amerikaanse functionaris noemde China, Iran en Afghanistan als landen die zich schuldig maken aan dergelijke "gijzeldiplomatie".
Vorig artikel

Aanpak vergrijzing is tegenstrijdig: 'Leidt tot spanningen'

Volgend artikel

Dode man (47) in Venlo is door geweld om het leven gebracht

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten

shutterstock_2606358891

Waarom je kaas veel beter zelf kunt raspen

anp070925069 1

Ouwehand haalt uit naar Yeşilgöz en Wiersma om 'leugens'