China hekelt maatregelen Trump om gijzeldiplomatie te bestrijden

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft zich uitgesproken tegen het Amerikaanse besluit om een zwarte lijst te maken met landen die Amerikanen onterecht vastzetten. "China is een rechtsstaat en er is absoluut geen sprake van onrechtmatige detentie", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

In een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump staat dat landen aangemerkt kunnen worden als zogenoemde "state sponsors of wrongful detention", landen die onrechtmatige detentie steunen. Staten die geen gehoor geven aan een Amerikaanse eis om burgers uit de VS vrij te laten, kunnen te maken krijgen met allerlei strafmaatregelen. Die lopen uiteen van economische sancties tot een verbod voor Amerikanen om naar het land te reizen.

Het komt voor dat overheden buitenlanders oppakken om druk op hun thuislanden uit te oefenen. Een Amerikaanse functionaris noemde China, Iran en Afghanistan als landen die zich schuldig maken aan dergelijke "gijzeldiplomatie".