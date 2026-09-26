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Dode na explosie en instorten gebouw binnenstad Athene

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 9:59
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ATHENE (ANP/RTR/AFP) - Er is zeker één dode gevallen na een explosie vrijdag in de binnenstad van de Griekse hoofdstad Athene, meldt de Griekse brandweer. Een gebouw van twee verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Er worden nog vijf mensen vermist.
Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de eerste verdieping verbleef, aldus het Griekse persbureau ANA. Reddingswerkers zijn in het puin op zoek naar meer slachtoffers.
De toeristen zouden vrijdagmiddag uitchecken en daarna een vlucht nemen vanaf de luchthaven van Athene, maar ze kwamen volgens de politie niet opdagen. Er wordt ook gezocht naar een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.
Het is nog niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt. De burgemeester van Athene, Haris Doukas, verwees vrijdag naar een mogelijke gasexplosie.
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