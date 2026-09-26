Gouverneur: overstromingen in Bangkok zijn gestabiliseerd

BANGKOK (ANP/AFP) - De overstromingen in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gestabiliseerd. Dat meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit, vanwege aanhoudende regen.

"Als er geen regen meer valt in het gebied, zal de situatie worden opgelost", aldus de gouverneur. Al duurt het volgens hem wel nog tot drie dagen voordat het water weg is. Sinds donderdag is er bijna 300 millimeter regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan, meldden AFP-verslaggevers.

De Thaise regering heeft tot en met zondag gewaarschuwd voor een lagedrukgebied in grote delen van Thailand. Premier Anutin Charnvirakul brak vanwege de overstromingen een bezoek aan Londen vroegtijdig af.