Dode vrouw (19) in Heiloo en verdachte kenden elkaar

HEILOO (ANP) - De 19-jarige vrouw die zondagavond dood werd gevonden in Heiloo was een bekende van de verdachte. Dat meldt de politie dinsdag. Welke relatie zij tot elkaar hebben, wordt onderzocht.

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding van een overleden persoon in een woning in de Noord-Hollandse plaats. Agenten troffen wat later de vrouw uit Heerhugowaard aan. De melder, een 20-jarige man uit Heiloo, is aangehouden. De politie zegt niet hoe de vrouw om het leven is gekomen, maar gaat uit van een misdrijf.

Na een getuigenoproep kwamen bij de politie "een tiental tips" binnen. Die worden nu onderzocht op bruikbaarheid.