OM eist tot ruim 2 jaar cel voor roven luxe tassen op straat

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tot 26 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen twee straatrovers uit Amsterdam en Diemen. Ze trokken in maart en april van dit jaar vanaf een fatbike luxegoederen uit de handen van hun nietsvermoedende slachtoffers. Ze hadden het onder meer voorzien op tassen van de merken Louis Vuitton, Chanel en Hermès van duizenden euro's.

Hamza A. (19) uit Amsterdam bestuurde de fatbike. Anouar K. (20) uit Diemen zat vaak achterop. A. bekende dinsdagmiddag in de rechtbank in Amsterdam zijn aandeel in zeven straatroven. K. was bij vijf daarvan betrokken, bekende hij. Tegen K. werd 21 maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Vaak volgden ze dezelfde werkwijze. In de P.C. Hooftstraat kozen ze hun winkelende slachtoffers uit, waarna ze hen achtervolgden om ze verderop in Amsterdam-Zuid of het centrum van hun aankopen te beroven.

Berovingen

Een van de slachtoffers had op 14 april net een tas van Louis Vuitton in de P.C. Hooftstraat gekocht. Ze stapte in haar auto in de Jan Luijkenstraat in het Museumkwartier toen ze in de achteruitkijkspiegel merkte dat de twee mannen de kofferbak openden en haar aankoop weggristen.

Een ander slachtoffer hield haar aankopen stevig vast, toen A. en K. haar op 21 april wilden beroven in de Huidenstraat, een van de negen straatjes in de grachtengordel. Ze werd daarbij meegesleurd over de grond en raakte gewond, maar kon daarmee voorkomen dat de straatrovers haar tassen konden stelen.

Schulden aflossen

K. zei op zitting dat hij met de buit schulden wilde aflossen. "Ik heb domme keuzes gemaakt. Er werd druk op me uitgeoefend", zei de man uit Diemen. "Je stapt op de fiets, maakt een rondje, komt een slachtoffer tegen en dan gebeurt het." De goederen werden via derden doorverkocht, aldus de verdachten. De opbrengst verdeelden ze fiftyfifty. A. zei dat zijn vriendengroep straatroven verheerlijkt en dat hij als servicemedewerker op het station wat wilde bijverdienen. "Ik heb er enorm veel spijt van", zei A. Zijn advocaat pleitte voor toepassing van het jeugdstrafrecht.

De verdachten zaten ruim veertig dagen in voorarrest en dragen momenteel een enkelband. De officier wil de verdachten terug in de gevangenis, zodra de rechtbank op 1 september uitspraak doet. Ze zei zelf ook ervaring te hebben met straatroven. "Een straatroof geeft een vervelend gevoel. Slachtoffers voelen zich daarna niet meer veilig op straat", aldus de officier.