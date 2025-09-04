ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodelijke brand Roermond veroorzaakt door brandstichting

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:43
anp040925116 1
ROERMOND (ANP) - De brand in een huis in Roermond waarbij twee mensen om het leven kwamen, is veroorzaakt door brandstichting, meldt de politie donderdag. De politie zei hier eerder al rekening mee te houden.
De politie onderzoekt waarom er jerrycans in de woning aan de Plutolaan aanwezig waren. Omstanders hebben na de brand opnames gemaakt en de politie krijgt deze beelden graag in handen.
Bij de woningbrand kwamen dinsdag een jongen (16) en zijn moeder (51) om het leven. Hun 14-jarige broer en zoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
Vorig artikel

Ombudsman aan nieuwe minister: zeg sorry tegen Q-koortspatiënten

Volgend artikel

Porseleinen pronkstukken gestolen uit Frans museum

POPULAIR NIEUWS

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

3200x1800a (1)

Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

ANP-534848646

XI Jinping pakt de macht af van het westen. Het westen, wij, zijn op de terugweg.

FiatScudoachterzijdeopenmetrolstoelop2erij-294x221

Meisje met syndroom van Down uren spoorloos na blunder vervoerder