Dodelijke brand Roermond veroorzaakt door brandstichting

ROERMOND (ANP) - De brand in een huis in Roermond waarbij twee mensen om het leven kwamen, is veroorzaakt door brandstichting, meldt de politie donderdag. De politie zei hier eerder al rekening mee te houden.

De politie onderzoekt waarom er jerrycans in de woning aan de Plutolaan aanwezig waren. Omstanders hebben na de brand opnames gemaakt en de politie krijgt deze beelden graag in handen.

Bij de woningbrand kwamen dinsdag een jongen (16) en zijn moeder (51) om het leven. Hun 14-jarige broer en zoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.