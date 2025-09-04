Ombudsman aan nieuwe minister: zeg sorry tegen Q-koortspatiënten

DEN BOSCH (ANP) - De nieuwe minister van Volksgezondheid, Jan Anthonie Bruijn, zou als een van zijn eerste daden excuses moeten maken aan Q-koortspatiënten. Die oproep deed de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen donderdag tijdens een symposium over Q-koorts op het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. "Dat is het allerbelangrijkste. Dan kunnen we verder, dan kunnen de mensen ook verder."

Tussen 2006 en 2009 had Nederland te maken met de grootste Q-koortsuitbraak ooit. Vooral geiten op boerderijen in Noord-Brabant en Limburg werden ziek. Daarna raakten tienduizenden mensen besmet en stierven meer dan honderd patiënten. Ongeveer vijftienhonderd mensen kampen nog steeds met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting.

De ombudsman stelde eerder in drie onderzoeksrapporten vast dat instanties als gemeenten, het UWV en het ministerie te weinig over Q-koorts weten en dat patiënten zich ongehoord en ongezien voelen. Door excuses te maken, zou de overheid een begin maken met het erkennen van de dagelijkse problemen waarmee mensen met Q-koorts te maken hebben, stelt Van Zutphen.

Verantwoordelijkheid

"Sorry zeggen is ook erkennen dat mensen dit is overkomen en dat er nu een verantwoordelijkheid bij de overheid ligt om ervoor te zorgen dat er iets gedaan wordt aan het leed dat mensen nu nog ervaren", zegt de ombudsman. "'Mijn excuses dat de overheid er niet in slaagt om op dit moment voor je te zorgen', daar begint het mee. Als je geen sorry zegt, dan mankeert er iets aan die grote hersteloperatie."

De provincie herhaalde op het symposium haar streven om een expertisecentrum voor Q-koorts naar Brabant te halen. "We weten al heel lang hoe groot de impact van Q-koorts is, toch komen we maar langzaam vooruit", zei commissaris van de Koning Ina Adema.