Dodelijke winterstorm verlaat VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - De dodelijke winterstorm die de afgelopen dagen over de Verenigde Staten raasde, trekt via de oostkust het land uit, meldt de Amerikaanse weerdienst (NWS). Door het winterse weer kwamen in verschillende staten vijf mensen om het leven, meldden buitenlandse media.

Volgens de website FlightAware werden alleen maandag al 2300 vluchten geannuleerd, 9000 vluchten waren vertraagd. Maandagavond (lokale tijd) zaten nog zo'n 200.000 inwoners van Missouri tot Virginia zonder stroom, meldde Poweroutage.us. In het noordoosten van de VS kan dinsdag nog sneeuw vallen, aldus de NWS.

De stad Washington werd bedolven onder een flinke laag sneeuw, veel scholen en overheidsgebouwen bleven maandag dicht. De snelwegpolitie van Missouri meldde twee verkeersdoden door het winterse weer. Zo'n duizend automobilisten kwamen vast te staan door de sneeuwval. Ook in Kansas, Texas en Virginia vielen doden in het verkeer, meldt de BBC op basis van lokale media.

Er worden de komende dagen opnieuw temperaturen van -17 graden Celsius verwacht. Het kwik aan de Amerikaanse Golfkust kan tientallen graden onder het gemiddelde voor het seizoen zakken.