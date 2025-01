Tientallen doden in Tibet door zware aardbeving

SHIGATSE (ANP/AFP/RTR) - In Tibet zijn volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua 53 doden en 62 gewonden gevallen door een zware aardbeving. Volgens staatszender CCTV zijn veel gebouwen ingestort in de regio Tingri, op de grens met Nepal.

Volgens de Chinese geologische dienst CENC ging het om een beving met een kracht van 6.8. Het Amerikaanse geologische instituut USGS sprak van een beving met een kracht van 7.1, met het epicentrum in de buurt van de Tibetaanse stad Shigatse. De zware aardbeving vond om 02.05 uur Nederlandse tijd plaats. Het was toen 09.05 uur in Tibet, een autonome regio in het zuidwesten van China.

Verslaggevers van persbureau AFP melden dat de beving tot in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, zo'n vierhonderd kilometer ten zuidwesten van Shigatse, werd gevoeld. Aan de Nepalese kant zijn nog geen slachtoffers gemeld. In Namche, in de buurt van de Mount Everest, "schudde het behoorlijk", aldus een overheidsbron.

Regio

De Mount Everest, 's werelds hoogste berg en populair bij bergbeklimmers, is zowel zuidelijk vanuit Nepal als noordelijk via Tibet te beklimmen. In de regio is het volgens de Chinese weerdienst momenteel zo'n 8 graden onder nul, dinsdagnacht daalt de temperatuur tot -18 graden Celsius.

Ook in Bhutan en India is de aardbeving gevoeld. Daar zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers binnengekomen. In de uren na de zware aardbeving volgden meerdere naschokken.

De regio wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2008 werd er in de Chinese provincie Sichuan een beving met een magnitude van 7.9 gemeten, die volgens de autoriteiten aan meer dan 80.000 mensen het leven kostte.