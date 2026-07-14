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Dodelijkste maand voor burgers Oekraïne sinds eerste oorlogsdagen

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 15:48
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KYIV (ANP) - Sinds de eerste maanden van de oorlog met Rusland zijn er niet zoveel Oekraïense burgers omgekomen als afgelopen juni. Vooral "Russische luchtaanvallen op steden ver van het front" zijn de schuldige, zegt de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne.
De waarnemersmissie ziet een "alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers". De "verontrustende escalatie" is te wijten aan "het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden". Met het gros van de Russische drones weet Oekraïne inmiddels wel raad, maar op snelle raketten op bijvoorbeeld Kyiv heeft het nauwelijks een antwoord. Onderscheppingsraketten komt het voortdurend tekort.
Vorige maand kwamen volgens de VN-missie minstens 293 Oekraïense burgers om. Het oude record stond pas een maand. Het slachtoffertal lag in de eerste helft van dit jaar 37 procent hoger dan in die van 2025. Afgezet tegen 2024 is de stijging zelfs 114 procent.
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