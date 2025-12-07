ECONOMIE
Doden bij brand in nachtclub in Indiase stad Arpora

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 7:22
ARPORA (ANP/AFP/DPA) - Zeker 25 mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een brand in een populaire nachtclub in Arpora in de zuidwestelijke Indiase deelstaat Goa. Dat maakten de regionale autoriteiten zondagochtend plaatselijke tijd bekend.
Onder de doden waren volgens de politie verschillende toeristen, aldus persbureau Press Trust of India. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt.
De autoriteiten hebben een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van de brand aangekondigd.
