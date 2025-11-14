Doden bij busongeluk in Zweedse hoofdstad Stockholm

STOCKHOLM (ANP) - Bij een busongeluk in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn drie doden en meerdere gewonden gevallen, meldt de politie. Een bus reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De krant Aftonbladet zegt dat de chauffeur is gearresteerd. Volgens Expressen lijdt de chauffeur aan een ziekte. De politie zou onderzoeken of er sprake is van grove nalatigheid met de dood van anderen tot gevolg.

De dubbeldekker is van de maatschappij Transdev (eerder Veolia).