ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij busongeluk in Zweedse hoofdstad Stockholm

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 21:14
anp141125236 1
STOCKHOLM (ANP) - Bij een busongeluk in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn drie doden en meerdere gewonden gevallen, meldt de politie. Een bus reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.
De krant Aftonbladet zegt dat de chauffeur is gearresteerd. Volgens Expressen lijdt de chauffeur aan een ziekte. De politie zou onderzoeken of er sprake is van grove nalatigheid met de dood van anderen tot gevolg.
De dubbeldekker is van de maatschappij Transdev (eerder Veolia).
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Loading