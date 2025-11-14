ECONOMIE
Halsema: niet fair dat Concertgebouw verwijt antisemitisme kreeg

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 20:41
anp141125234 1
AMSTERDAM (ANP) - De afweging om in eerste instantie het jaarlijkse concert waarmee het joodse feest Chanoeka wordt gevierd in het Concertgebouw te annuleren, was aan het Concertgebouw. Maar het is "niet fair" en "niet terecht" dat het Concertgebouw antisemitisme is verweten. Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vrijdag tegen de Amsterdamse zender AT5.
De annulering was wegens voorzanger Shai Abramson, die als zanger ook actief is bij plechtigheden van het Israëlische leger. Het Concertgebouw had gevraagd om de voorzanger te vervangen, maar de Stichting Chanukah Concert wilde dat niet. Recent werd een compromis gesloten, waardoor het concert toch kan doorgaan.
"Het verwijt van antisemitisme gaat veel te ver en ik vind dat het persoonlijk is gemaakt tegenover de directeur van het Concertgebouw." Volgens Halsema wilde het Concertgebouw het chanoekaconcert "graag uitzenden", maar had de concertzaal "moeite met de voorzanger". Een belangrijk onderscheid, aldus de burgemeester.
