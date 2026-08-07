Doden bij droneaanval Houthi's op Jemenitische militairen

SANAA (ANP/AFP) - Houthi-rebellen hebben een droneaanval uitgevoerd in de provincie Marib, in Jemen. Daarbij zijn drie leden van de regeringsstrijdkrachten gedood, meldt een Jemenitische militaire bron aan persbureau AFP.

Afgelopen donderdag werden 58 militairen gedood bij een grote aanval door de Houthi's. Het was een van de dodelijkste incidenten in jaren.

Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthi's en de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthi's controleren grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa.

Vorige maand werd de luchthaven in Sanaa gebombardeerd, om te voorkomen dat een Iraans toestel zou kunnen landen. Dat lokte een reeks vergeldingsacties uit. Onder meer tegen Saudi-Arabië, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanval.