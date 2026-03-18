Doden bij Israëlische aanvallen in centrum Beiroet

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 3:05
BEIROET (ANP) - Twee Israëlische aanvallen in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet hebben woensdagochtend zeker zes mensen het leven gekost. 24 mensen raakten gewond, aldus een voorlopige balans van de autoriteiten.
Volgens Libanese media was een van de aanvallen gericht op een appartement in de centrale wijk Zoukak el-Blat. In dat gebied viel het Israëlische leger vorige week een vestiging aan van de financiële instelling Al-Qard Al-Hassan, die banden zou hebben met de pro-Iraanse groepering Hezbollah.
Ondertussen heeft Israël bijna alle inwoners van de Zuid-Libanese havenstad Tyrus opgedragen te evacueren in afwachting van meer militaire acties. Dit midden in de nacht uitgevaardigde evacuatiebevel zaaide paniek. Inwoners begonnen in allerijl de stad, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, te ontvluchten. Dat leidde tot verkeersopstoppingen, meldde de regionale rampenbestrijdingseenheid.
