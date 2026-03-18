Goede opkomst bij nachtelijk stemmen in meerdere gemeenten

DEN HAAG/ARNHEM/CASTRICUM (ANP) - Het nachtelijk stemmen had in Den Haag om 01.00 uur al meer stemmers getrokken dan in de hele nacht in 2018. Dat zei een woordvoerster van de gemeente.

220 mensen brachten hun stem uit op twee locaties op de Grote Markt. In 2018 werden er in totaal 140 stemmen uitgebracht. Voordat de stembussen opengingen, was er livemuziek en een debat, waar vooral jongeren op afkwamen.

In Arnhem opende burgemeester Ahmed Marcouch rappend de nachtelijke verkiezingsavond. Volgens zijn woordvoerster hebben er 298 mensen gestemd. "Het was hartstikke vol."

50 tot 55 mensen brachten hun stem uit in het Noord-Hollandse Castricum, volgens een gemeentelijke woordvoerster. Meerdere mensen hadden ook volmachten bij zich, dus de werkelijke opkomst was hoger. D66-kandidaat Erik Hordijk bracht als eerste zijn stem uit. In Castricum is het een traditie dat mensen hun best doen om de eerste te zijn.

Het Zuid-Hollandse Maassluis organiseerde het nachtelijk stemmen voor het eerst en hoopte op 50 kiezers. Het werden er 43. Er waren volgens een woordvoerder ook wat jongeren. De burgemeester was ook aanwezig. De gemeente beschouwt het evenement als een succes.