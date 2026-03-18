Koning Willem-Alexander in Antillen vanwege jubileum Aruba

ORANJESTAD (ANP) - Koning Willem-Alexander is woensdag in alle vroegte aangekomen op Aruba. Hij bezoekt het eiland omdat het veertig jaar een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden (1986-2026) is en vijftig jaar een eigen vlag en volkslied (1976-2026) heeft. Ook brengt de koning een bezoek aan Curaçao. Daar gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap over de geopolitieke spanningen in de regio.

De koning werd verwelkomd door onder anderen gouverneur Alfonso Boekhoudt en premier Mike Eman. Ook staatssecretaris Koninkrijksrelaties Erik van der Burg is aanwezig bij het bezoek.

Op Aruba spreekt de koning woensdag met fractievoorzitters van de Staten van Aruba en leden van de ministerraad. Vervolgens woont hij de centrale herdenkingsplechtigheid bij, waar hij samen met minister-president Mike Eman een korte toespraak houdt. Ook bezoekt hij het olympisch zwemcomplex, de Marinierskazerne Savaneta en maakt hij kennis met Stichting Movemiento ta Bida, winnaar van het Appeltje van Oranje 2024. Deze stichting zet zich in om ouderen actief en sociaal betrokken te houden op Aruba.

's Avonds sluit hij het eendaagse werkbezoek af op Curaçao, waar hij in gesprek gaat over de geopolitieke spanningen in de regio en de mogelijke gevolgen daarvan. Dit heeft te maken met het oppakken van de Venezolaanse president Nicolás Maduro begin dit jaar door de Verenigde Staten. Venezuela ligt ongeveer 65 kilometer van Curaçao.