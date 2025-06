IAEA: toegangen tot uraniumopslag nucleaire site Isfahan geraakt

WENEN (ANP/RTR) - De ingangen van tunnels die leiden naar een voorraad van Irans hoogverrijkt uranium op de nucleaire site in Isfahan zijn geraakt door de nachtelijke aanval van de Verenigde Staten. Dat laat het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) weten in een verklaring.

"We hebben vastgesteld dat de ingangen van ondergrondse tunnels op de locatie zijn getroffen", aldus de IAEA. Op de faciliteit in Isfahan zou ondergronds veel van Irans hoogverrijkt uranium opgeslagen liggen. Op satellietbeelden van de locatie zijn volgens CNN zeker achttien vernietigde of gedeeltelijk verwoeste gebouwen te zien.

In de nacht van zaterdag op zondag bombardeerden de VS de drie belangrijkste plaatsen waar Iran werkte aan zijn atoomprogramma, in Fordow, Natanz en Isfahan. De eerste twee zijn in het bijzonder getroffen door zogenoemde bunkerbusters van B-2-bommenwerpers. Isfahan is vooral getroffen door Tomahawk-raketten die vanuit een onderzeeboot zijn afgevuurd.