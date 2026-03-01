Doden bij rellen in Pakistan met pro-Iraanse betogers

KARACHI (ANP/RTR) - Bij pro-Iraanse protesten in verschillende plaatsen in Pakistan zijn volgens plaatselijke media meer dan twintig doden gevallen. Bij het consulaat van de VS in de havenstad Karachi vielen negen doden en tientallen gewonden toen er geschoten werd.

Honderden demonstranten hadden zich bij het consulaat verzameld uit onvrede over de Amerikaans-Israëlische bombardementen op Iran. Ze probeerden het consulaat te bestormen. Volgens het Pakistaanse medium Dawn zouden ordediensten ook onder meer traangas en wapenstokken hebben gebruikt. Binnenlandminister Ziaul Hassan Lanjar verklaarde dat het "niemand is toegestaan het recht in eigen hand te nemen".

In het noorden van Pakistan braken ook onlusten uit. Pakistan is een thuis voor een grote sjiitische populatie, die zo'n 10 tot 15 procent van de bevolking uitmaakt (tegenover circa 90 procent in Iran). Een eerdere Amerikaanse aanslag op de Iraanse generaal Qasem Soleimani leidde tot grote protesten in Karachi en hoofdstad Islamabad.