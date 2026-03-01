Partij Iraanse ex-president Ahmadinejad ontkent zijn dood

TEHERAN (ANP/DPA) - De partij van de voormalige Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft ontkend dat hij dood is. Het Iraanse staatspersbureau ILNA meldde dat hij zaterdag bij een luchtaanval op zijn huis in het oosten van Teheran was omgekomen, maar dat klopt volgens de partij Dolate Bahar niet, aldus hetzelfde persbureau. Ook familieleden zouden hebben gezegd dat de 69-jarige politicus niet om het leven is gekomen.

Ahmadinejad was president van 2005 tot 2013 en zijn harde lijn ten aanzien van het nucleaire programma bracht het land in conflict met westerse mogendheden. Hij was aan het begin van zijn presidentschap de favoriet van de sjiitische geestelijkheid en van radicale parlementariërs.

Tegen het einde van zijn ambtstermijn kreeg hij veel het verwijt dat door zijn fanatieke beleid het land met economische sancties te maken kreeg en daardoor enorme economische problemen moest ondergaan.