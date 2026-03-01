ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Partij Iraanse ex-president Ahmadinejad ontkent zijn dood

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 20:28
anp010326173 1
TEHERAN (ANP/DPA) - De partij van de voormalige Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft ontkend dat hij dood is. Het Iraanse staatspersbureau ILNA meldde dat hij zaterdag bij een luchtaanval op zijn huis in het oosten van Teheran was omgekomen, maar dat klopt volgens de partij Dolate Bahar niet, aldus hetzelfde persbureau. Ook familieleden zouden hebben gezegd dat de 69-jarige politicus niet om het leven is gekomen.
Ahmadinejad was president van 2005 tot 2013 en zijn harde lijn ten aanzien van het nucleaire programma bracht het land in conflict met westerse mogendheden. Hij was aan het begin van zijn presidentschap de favoriet van de sjiitische geestelijkheid en van radicale parlementariërs.
Tegen het einde van zijn ambtstermijn kreeg hij veel het verwijt dat door zijn fanatieke beleid het land met economische sancties te maken kreeg en daardoor enorme economische problemen moest ondergaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

Loading