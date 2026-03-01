'Golf van emoties' nabestaanden Mieke Oort na melding dood dader

Een melding dat de moordenaar van de Amerikaanse studente Mieke Oort is overleden, brengt "een golf van emoties met zich mee" voor de nabestaanden van Mieke. Dat meldt advocaat Sébas Diekstra in een reactie. De 21-jarige Oort werd in 2022 in Leeuwarden vermoord door Thomas R. uit Leek in een zaak die bekendstond als de 'Tindermoord'.

Zondag melden de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden dat R. zelfmoord heeft gepleegd in de gevangenis. De kranten doen melding van een Facebookbericht van zijn zus waarin ze onder meer schrijft: "Je strijd is gestreden, jouw leven was zwaar."

R. en Oort hadden elkaar in het najaar van 2021 leren kennen via de datingapp Tinder. Na een aantal weken liep het contact minder goed en kreeg Oort een relatie met een andere man. De jaloerse R. bracht de jonge vrouw op 6 maart 2022 met een mes om het leven in haar studentenwoning aan de Tweebasmarkt in Leeuwarden. Oorts vriend werd ook gestoken en raakte zwaargewond. R., die bekende, kreeg vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

'Diep geschokt'

De nabestaanden van Mieke zijn diep geschokt door het bericht, laat Diekstra weten. "De ondraaglijke pijn van het verlies van Mieke was er al, maar dit bericht brengt opnieuw een golf van emoties met zich mee. Voor hen voelt het geheel als een pijnlijk, tragisch en bovenal onnodig verloop van gebeurtenissen."

De rechter oordeelde in 2022 over R. dat hij doelmatig had gehandeld omdat hij, nadat hij Oort met de man had zien dansen op een huisfeest, spullen had gepakt zoals een mes en een hamer. Psychisch deskundigen stelden vast dat R. een autismespectrum- en een persoonlijkheidsstoornis had. Hierdoor zou hij onder meer niet goed om kunnen gaan met hoog oplopende emoties. De rechter achtte R. verminderd toerekeningsvatbaar.

De Amerikaanse nabestaanden van Oort lieten destijds weten "ernstig teleurgesteld te zijn in de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf". De eis tegen R. was twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Mieke Oort groeide op in de Verenigde Staten en kwam in 2019 naar Nederland, het geboorteland van haar vader.