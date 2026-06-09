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Doden bij Russische aanval op Charkiv

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 4:26
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CHARKIV (ANP) - In de Oekraïense regio Charkiv, in het noordoosten van het land, zijn vier mensen om het leven gekomen en tien anderen gewond geraakt bij Russische aanvallen. De dodelijke slachtoffers vielen in de plaats Tsjoehoejiv, meldt gouverneur Oleh Synjehoebov op Telegram.
Door de aanvallen raakten volgens Synjehoebov meerdere appartementencomplexen en zeker achttien auto's beschadigd. Ook sneuvelden meerdere ruiten.
In provinciehoofdstad Charkiv raakten tien mensen gewond.
De aanvallen vonden plaats terwijl Volodymyr Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar Kyiv. De Oekraïense president was in de Britse hoofdstad voor overleg met Emmanuel Macron, Friedrich Merz en Keir Starmer. Op de agenda stonden onderhandelingen met Rusland.
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