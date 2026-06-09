Evacuaties in Nieuw-Zeelandse hoofdstad om metershoge golven

WELLINGTON (ANP) - Inwoners van huizen langs de kust ten zuiden van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn maandag opgeroepen te evacueren. Langs de kuststrook geldt een lokale noodtoestand vanwege metershoge golven.

De hoogste golf die dinsdagochtend (lokale tijd) werd gemeten, was 10,9 meter, meldde MetService, de Nieuw-Zeelandse evenknie van het KNMI. De burgemeester van Wellington, Andrew Little, riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten er later anders mogelijk niet in slagen het gebied te bereiken.

Het centrum van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad ligt in een baai die grotendeels beschut is tegen de metershoge golven. Hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zijn de verwachtingen voor dinsdag "van een andere orde", aldus MetService.

De veerdienst naar het Zuidereiland is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Een klein passagiersvliegtuig op de luchthaven van Wellington kantelde door de wind, meldt The New Zealand Herald. Daarbij vielen geen gewonden.