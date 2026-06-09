Trump uitgejoeld tijdens volkslied voorafgaand aan NBA-finale

NEW YORK (ANP) - Donald Trump is uitgejoeld en uitgefloten in Madison Square Garden, waar maandag de derde wedstrijd in de finale van de NBA plaatsvindt. Tijdens het volkslied salueerde de Amerikaanse president. Toen dat op grote schermen in het stadion getoond werd, klonk gedurende enkele seconden een fluitconcert.

Buiten het stadion in New York, waar de basketballers van de New York Knicks de San Antonio Spurs treffen, werd Trump bij aankomst ook al uitgefloten. "Ik zou willen dat hij hier niet was. Hij is geen echte fan. We hebben hier ons hele leven op gewacht en hij laat alles weer om hem draaien, zoals altijd", zei een fan die buiten stond te wachten tegen verslaggevers van Reuters.

De aanwezigheid van Trump zorgde ervoor dat fans lang moesten wachten voor ze naar binnen konden vanwege strenge veiligheidscontroles. Ook werden kijkfeesten buiten het stadion geannuleerd.

De New York Knicks leiden met 2-0 in de finale, die beslist wordt over maximaal zeven wedstrijden. De laatste keer dat de Knicks de titel wonnen was in 1973.