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Doden bij Russische aanval op Oekraïens winkelcentrum

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 20:46
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SOEMY (ANP/RTR/DPA) - In de Noord-Oekraïense stad Soemy is een winkelcentrum geraakt door een drone. Daarbij zijn drie doden gevallen, meldt de regionale gouverneur Oleh Hryhorov. Twee mensen raakten gewond.
Hryhorov plaatste op Telegram een foto van het zwaar beschadigde gebouw. Volgens hem zijn reddingswerkers bezig om het puin te ruimen.
Soemy ligt dicht bij de grens met Rusland en is daarom vaak het doelwit van Russische aanvallen. Ook andere plekken in Oekraïne werden woensdag onder vuur genomen. In Kyiv kwam een persoon om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolajiv vielen twee doden toen de haven werd beschoten.
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