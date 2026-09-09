Van Campen doet aangifte tegen demonstranten, 'maat is vol'

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen doet aangifte tegen de pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now! die dinsdag het vragenuur verstoorden met geschreeuw. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. Ook krijgen ze een pandverbod opgelegd.

Van Campen liet de publieke tribune vanwege het protest ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad.

De maat is vol voor het presidium en het dagelijks bestuur van de Kamer wil maatregelen, aldus de woordvoerder. Hij bevestigt ook dat Van Campen met justitieminister David van Weel wil kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. Volgens de woordvoerder neemt de Kamervoorzitter op korte termijn contact op met de bewindsman om "wensen en mogelijkheden" te bespreken.

Mogelijk gaat Van Campen in de toekomst direct na de eerste verstoring de tribune ontruimen, in plaats van bij de derde. Daarover wordt volgens de woordvoerder nog besloten.