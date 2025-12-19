ECONOMIE
Doets vecht zich terug en bereikt tweede ronde op WK darts

Sport
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 14:49
anp191225159 1
LONDEN (ANP) - Darter Kevin Doets heeft in Londen de tweede ronde van het WK darts bereikt. In Alexandra Palace vocht de 27-jarige Nederlander zich terug van een 0-1-achterstand en versloeg de Brit Matthew Dennant met 3-1.
Doets is de negende Nederlander die zich heeft geplaatst voor de tweede ronde op het WK. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Niels Zonneveld en Wesley Plaisier verzekerden zich al van een plek bij de laatste 64.
Doets treft in de tweede ronde David Munyua, de eerste Keniaan ooit op het WK darts. De finale is op 3 januari.
Loading