Doden door aanrijding met trein Buggenhout tussen 12 en 49 jaar

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 13:06
BUGGENHOUT (ANP) - De mensen die om het leven kwamen door de aanrijding tussen een trein en een schoolbusje in het Vlaamse Buggenhout waren tussen de 12 en 49 jaar oud, heeft het parket bekendgemaakt op een persconferentie. Vijf kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun situatie is stabiel.
Onder de doden waren twee scholieren van 15 en 12 jaar oud, zei een parketwoordvoerder. De 49-jarige bestuurder van het busje heeft het ongeluk ook niet overleefd, evenals de begeleidster van 27 jaar oud. De details werden pas uren na het ongeluk bekendgemaakt, omdat eerst contact is gezocht met de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers, zei burgemeester Geert Hermans.
Gedeputeerde Kurt Moens zei dat het ongeluk grote impact heeft in de gemeenschap. "Voor de school is dat een werkelijk drama, en natuurlijk ook voor de familieleden en de slachtoffers." Het busje was op weg naar een school voor speciaal onderwijs in Buggenhout.
De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht.
Goede raad: koop geen mobiele airco

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

