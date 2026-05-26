Rode Kruis zet extra tenten neer in Ter Apel voor schaduw

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 13:07
TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten op het grasveld voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel om extra schaduwplekken te creëren. De afgelopen dagen zette de hulporganisatie al vier open tenten op. Deze zijn niet bedoeld om in te slapen.
De temperatuur kan dinsdag oplopen tot 30 graden. Op het terrein voor de ingang deelt het Rode Kruis opnieuw gekoeld water en zonnebrand uit.
Rond 11.00 uur stonden er volgens een woordvoerder van het Rode Kruis zo'n zeventig tot tachtig mensen buiten. "Het is onbegrijpelijk dat mensen hier nu met 30 graden buiten staan en er geen oplossing is voor deze mensen."
Het is nog niet bekend waar de asielzoekers voor wie de komende nacht geen plek is, kunnen overnachten. Zaterdag, zondag en maandag bood Groningen noodnachtopvang. De dagen ervoor werden mensen opgevangen in Stadskanaal en Gieten.
