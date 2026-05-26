Dit is waarom de buitentemperatuur in je auto vaak voor geen meter klopt

Je stapt puffend je auto in, werpt een blik op het dashboard en schrikt: 39 graden buiten. Maar voor je massaal is de hittestress schiet: er is goed nieuws. Vertrouw die temperatuurmeter in je auto niet blindelings. De temperatuur die je auto aangeeft, blijkt vaak helemaal niet te kloppen.

Vrijwel iedere moderne auto laat de buitentemperatuur zien, maar er zit verrassend genoeg meestal geen klassieke thermometer meer in verwerkt. Autofabrikanten gebruiken tegenwoordig zogeheten thermistors: kleine sensoren die temperatuur meten via veranderingen in elektrische stroom.

Constructie

Dat klinkt hightech en betrouwbaar en dat is normaal gesproken ook. Alleen is er één probleem en dat heeft te maken met de constructie van de auto.

De sensoren worden meestal aan de voorkant van de wagen geplaatst, vaak achter de grille of vlak boven het wegdek. Daardoor meten ze niet puur de luchttemperatuur, maar ook de hitte die van het asfalt afstraalt. En laat asfalt nu net een enorme warmtevreter zijn op zonnige dagen.

Verschil kan flink oplopen

Het verschil met de 'echte' temperatuur kan daardoor flink oplopen, meldt The Weather Channel. Zeker tijdens warme zomerdagen kan de temperatuur die je auto aangeeft tot wel vijf graden hoger liggen dan de daadwerkelijke buitentemperatuur.

Dat verklaart meteen waarom het dashboard soms tropische waarden laat zien terwijl het officieel minder heet is. Op straatniveau is het simpelweg warmer dan op de hoogte waarop temperatuur normaal wordt gemeten.

Wintertemperaturen

En dat effect werkt ook de andere kant op. In de winter kan de sensor juist lagere temperaturen aangeven dan het werkelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sneeuw of ijs rond de sensor zit. Dat is vervelend, maar heeft volgens experts ook een voordeel: automobilisten worden eerder gewaarschuwd voor mogelijk glad wegdek.

Daarom geven veel auto’s automatisch een waarschuwing zodra de temperatuur rond de 3 graden komt. Niet omdat het dan per se glad ís, maar omdat de kans op bevriezing van het wegdek snel toeneemt.