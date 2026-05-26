ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is waarom de buitentemperatuur in je auto vaak voor geen meter klopt

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 26 mei 2026 om 12:55
16027836_m
Je stapt puffend je auto in, werpt een blik op het dashboard en schrikt: 39 graden buiten. Maar voor je massaal is de hittestress schiet: er is goed nieuws. Vertrouw die temperatuurmeter in je auto niet blindelings. De temperatuur die je auto aangeeft, blijkt vaak helemaal niet te kloppen.
Vrijwel iedere moderne auto laat de buitentemperatuur zien, maar er zit verrassend genoeg meestal geen klassieke thermometer meer in verwerkt. Autofabrikanten gebruiken tegenwoordig zogeheten thermistors: kleine sensoren die temperatuur meten via veranderingen in elektrische stroom.

Constructie

Dat klinkt hightech en betrouwbaar en dat is normaal gesproken ook. Alleen is er één probleem en dat heeft te maken met de constructie van de auto.
De sensoren worden meestal aan de voorkant van de wagen geplaatst, vaak achter de grille of vlak boven het wegdek. Daardoor meten ze niet puur de luchttemperatuur, maar ook de hitte die van het asfalt afstraalt. En laat asfalt nu net een enorme warmtevreter zijn op zonnige dagen.

Verschil kan flink oplopen

Het verschil met de 'echte' temperatuur kan daardoor flink oplopen, meldt The Weather Channel. Zeker tijdens warme zomerdagen kan de temperatuur die je auto aangeeft tot wel vijf graden hoger liggen dan de daadwerkelijke buitentemperatuur.
Dat verklaart meteen waarom het dashboard soms tropische waarden laat zien terwijl het officieel minder heet is. Op straatniveau is het simpelweg warmer dan op de hoogte waarop temperatuur normaal wordt gemeten.

Wintertemperaturen

En dat effect werkt ook de andere kant op. In de winter kan de sensor juist lagere temperaturen aangeven dan het werkelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sneeuw of ijs rond de sensor zit. Dat is vervelend, maar heeft volgens experts ook een voordeel: automobilisten worden eerder gewaarschuwd voor mogelijk glad wegdek.
Daarom geven veel auto’s automatisch een waarschuwing zodra de temperatuur rond de 3 graden komt. Niet omdat het dan per se glad ís, maar omdat de kans op bevriezing van het wegdek snel toeneemt.
Bron: The Weather Channel

Lees ook

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?
Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wiltKnipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt
Waarom toont je teller zoveel hogere snelheden dan mogelijk is met je auto?Waarom toont je teller zoveel hogere snelheden dan mogelijk is met je auto?
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

rente-hypotheek-stijgt

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

shutterstock_2421332057

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

f9bb071d-a3e0-4963-bf06-87ccc8cb2f94

Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

Loading