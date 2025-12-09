ICC veroordeelt Soedanese militiechef tot 20 jaar gevangenisstraf

DEN HAAG (ANP/AFP/RTR) - Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft de Soedanese militieleider Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Hij was eerder al schuldig bevonden aan 27 misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het ging onder meer om moord, verkrachting en marteling.

Abd-Al-Rahman, ook wel bekend als Ali Kushayb, is door het hof veroordeeld voor misdaden die werden gepleegd in de regio Darfur in 2003 en 2004. Hij zit sinds juni 2020 vast bij het ICC. Het is de enige zaak bij dat hof voor misdaden gepleegd in Soedan.

In Darfur kwamen in 2003 rebellen in opstand tegen de regering van Soedan. De meesten waren niet van Arabische komaf. De regering schakelde daarop overwegend Arabische milities in om de opstand te beëindigen. Die groepen, bekend als de Janjaweed, gebruikten grof geweld. Abd-Al-Rahman was een van de leiders van de Janjaweed.