ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden door crash helikopter met toeristen in Kenia

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 14:07
anp190826128 1
NAIROBI (ANP/AFP/RTR) - In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle zeven inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen, melden Keniaanse media.
De krant The Star schrijft dat naast de piloot zes toeristen aan boord waren. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond woensdag plaats bij Mount Ololokwe, in het midden van het Afrikaanse land en zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Bedrijven bieden er rondvluchten met helikopters aan.
De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit (KCAA) zegt met de betrokken partijen onderzoek te doen naar de dodelijke crash. De KCAA heeft geen informatie gedeeld over het aantal mensen aan boord en het dodental.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

Doorbraak-maakt-goud-uit-lood-TW_nl

Wetenschappers maken per ongeluk goud van lood

c6caf1a3-9f42-4fad-b03f-f512b7996029

In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

generated-image

Russen halen miljarden van banken: Angst groeit dat Poetin het anders inpikt.

320828451_m

Je smart-tv gluurt met je mee: zo stop je het uploaden van screenshots en verkopen van privacygevoelige data

ANP-565456498

Nederland is helemaal klaar met de illegale protesten van drammende boeren

Loading