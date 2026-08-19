Doden door crash helikopter met toeristen in Kenia

NAIROBI (ANP/AFP/RTR) - In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle zeven inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen, melden Keniaanse media.

De krant The Star schrijft dat naast de piloot zes toeristen aan boord waren. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond woensdag plaats bij Mount Ololokwe, in het midden van het Afrikaanse land en zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Bedrijven bieden er rondvluchten met helikopters aan.

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit (KCAA) zegt met de betrokken partijen onderzoek te doen naar de dodelijke crash. De KCAA heeft geen informatie gedeeld over het aantal mensen aan boord en het dodental.