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Spanje haalt minderjarige meisjes uit Ceuta naar het vasteland

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 14:11
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CEUTA (ANP) - De Spaanse regering wil "met spoed" vijfhonderd meisjes uit de exclave Ceuta naar het vasteland halen, meldt persbureau EFE. Het gaat om minderjarigen die drie weken geleden samen met tienduizenden anderen Ceuta waren binnengedrongen vanuit Marokko.
Volgens bronnen van het ministerie van Jeugdzaken horen de meisjes tot de kwetsbaarste groepen. Nu ligt er een plan waardoor zij snel zouden kunnen worden overgeplaatst naar het Spaanse vasteland. Volgens de krant El País heeft het bestuur van Ceuta het plan geaccepteerd.
Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, aan de overkant van de Straat van Gibraltar. Tot nu toe is nog geen enkele migrant na de massale instroom van eind juli doorgereisd of overgebracht naar het Europese deel van Spanje.
Van de naar schatting meer dan 70.000 mensen die Ceuta waren binnengetrokken, is een grote meerderheid snel weer vertrokken naar Marokko. Enkele duizenden migranten verblijven nog in de Spaanse exclave, onder wie veel minderjarigen.
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