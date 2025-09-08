ECONOMIE
Doden door Israëlische aanvallen in oosten van Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 17:31
BEIROET (ANP/AFP) - Door Israëlische aanvallen in het oosten van Libanon zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. "De Israëlische vijandelijke aanvallen op de Bekaa-vallei en de buitenwijken van Hermel hebben geleid tot een voorlopig dodental van vijf en vijf gewonden", aldus het ministerie.
Het Israëlische leger bevestigde de aanvallen en zei dat posities van de militante groep Hezbollah het doelwit waren. De aanvallen zouden zich onder meer hebben gericht op trainingskampen die worden gebruikt door de elite-eenheid Radwan. Volgens het leger vormen de activiteiten en de wapens op de locaties "een flagrante schending van de afspraken tussen Israël en Libanon".
In november sloten de landen een bestand dat een einde moest maken aan meer dan een jaar van vijandelijkheden, waaronder een twee maanden durende oorlog met de door Iran gesteunde groep. Ondanks het bestand voert Israël nog regelmatig luchtaanvallen uit op Libanon.
