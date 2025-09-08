Spanje roept ambassadeur terug na Israëlische aantijgingen

MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft zijn ambassadeur in Tel Aviv teruggeroepen voor overleg na Israëlische beschuldigingen van antisemitisme, gericht aan premier Pedro Sánchez. Dat meldt het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Israëlische minister op diezelfde post, Gideon Saar, betichtte Spanje eerder op de dag van antisemitisme in reactie op maatregelen tegen wat de Spaanse premier "de genocide in Gaza" noemde. Het gaat onder meer om de in- en verkoop van militair materieel van en naar Israël. Israël stelde op zijn beurt inreisverboden in tegen de Spaanse vicepremier en minister voor Werkgelegenheid Yolanda Diaz en diens collega-minister Sira Rego (Jeugd), voor hun kritiek op de Israëlische regering.

Sánchez staat te boek als een van Israëls felste critici wat betreft de militaire inzet in Gaza en hekelde eens te meer het Israëlische nederzettingenbeleid. Ook kondigde hij nieuwe samenwerkingen aan met Palestijnse organisaties en zegde hij extra noodhulp toe.