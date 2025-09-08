ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje roept ambassadeur terug na Israëlische aantijgingen

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 17:17
anp080925125 1
MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft zijn ambassadeur in Tel Aviv teruggeroepen voor overleg na Israëlische beschuldigingen van antisemitisme, gericht aan premier Pedro Sánchez. Dat meldt het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Israëlische minister op diezelfde post, Gideon Saar, betichtte Spanje eerder op de dag van antisemitisme in reactie op maatregelen tegen wat de Spaanse premier "de genocide in Gaza" noemde. Het gaat onder meer om de in- en verkoop van militair materieel van en naar Israël. Israël stelde op zijn beurt inreisverboden in tegen de Spaanse vicepremier en minister voor Werkgelegenheid Yolanda Diaz en diens collega-minister Sira Rego (Jeugd), voor hun kritiek op de Israëlische regering.
Sánchez staat te boek als een van Israëls felste critici wat betreft de militaire inzet in Gaza en hekelde eens te meer het Israëlische nederzettingenbeleid. Ook kondigde hij nieuwe samenwerkingen aan met Palestijnse organisaties en zegde hij extra noodhulp toe.
Vorig artikel

OM deelt dossiers vanaf dinsdag weer digitaal met advocaten

Volgend artikel

Doden door Israëlische aanvallen in oosten van Libanon

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-435410909

Hoeveel geef je uit aan een cadeau? Dit vindt Nederland

ANP-452639598

Vier jaar lang verborgen een vader en zijn kinderen zich in de Nieuw-Zeelandse wildernis. Nu komt er een tragisch einde aan de zaak