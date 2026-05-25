Doden door Israëlische aanvallen op Gaza

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 15:00
GAZA-STAD (ANP/RTR) - Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker twee mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. Zeventien mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen.
Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met twee helikopters. Het Israëlische leger (IDF) heeft vooralsnog niet gereageerd op de berichten.
Sinds oktober geldt een staakt-het-vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Volgens Gazaanse gezondheidsfunctionarissen zijn sindsdien zo'n negenhonderd Palestijnen gedood door Israëlische aanvallen. In die cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers en strijders.
In dezelfde periode zijn volgens de IDF vier Israëlische soldaten gedood.
