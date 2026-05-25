Parkeerplaatsen bij strand en binnenwater lopen vol

ZANDVOORT (ANP) - Parkeerplaatsen aan de stranden langs de kust en bij recreatieplassen lopen maandagmiddag vol. Veel mensen zijn vrij op tweede pinksterdag.

De gemeente Zandvoort waarschuwde begin van de middag dat de meeste parkeerplekken vergeven zijn en roept bezoekers op om met het openbaar vervoer, de fiets of de deelscooter te komen. "Op het strand is altijd plek", aldus de gemeente.

Bij het Henschotermeer, bij het Utrechtse Woudenberg, zijn de kaartjes voor de parkeerplaats uitverkocht. "Wij willen oproepen om niet met de auto op de bonnefooi te komen", aldus de beheerder.

De maximumtemperatuur loopt maandag op tot 29 graden, volgens het KNMI. Ook dinsdag verwacht het weerinstituut op veel plaatsen tropische temperaturen.