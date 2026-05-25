ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parkeerplaatsen bij strand en binnenwater lopen vol

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 15:05
anp250526113 1
ZANDVOORT (ANP) - Parkeerplaatsen aan de stranden langs de kust en bij recreatieplassen lopen maandagmiddag vol. Veel mensen zijn vrij op tweede pinksterdag.
De gemeente Zandvoort waarschuwde begin van de middag dat de meeste parkeerplekken vergeven zijn en roept bezoekers op om met het openbaar vervoer, de fiets of de deelscooter te komen. "Op het strand is altijd plek", aldus de gemeente.
Bij het Henschotermeer, bij het Utrechtse Woudenberg, zijn de kaartjes voor de parkeerplaats uitverkocht. "Wij willen oproepen om niet met de auto op de bonnefooi te komen", aldus de beheerder.
De maximumtemperatuur loopt maandag op tot 29 graden, volgens het KNMI. Ook dinsdag verwacht het weerinstituut op veel plaatsen tropische temperaturen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

shutterstock_2644047133

Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

Loading