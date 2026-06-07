ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 17:24
anp070626109 1
KHAN YOUNIS (ANP/RTR) - Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker negen doden gevallen, melden de lokale gezondheidsautoriteiten. Twintig anderen raakten gewond.
Een aanval trof een politiebureau dat gerund wordt door Hamas in het zuidelijke Khan Younis. Daarbij kwamen vijf Palestijnen om en raakten zestien mensen gewond. Later werden vier mensen gedood bij een aanval op een voertuig dat in het midden van Gaza reed.
De aanvallen komen op het moment dat vertegenwoordigers van Hamas naar Egypte zijn gereisd voor gesprekken over het staakt-het-vuren. Sinds oktober geldt officieel een bestand tussen Israël en Hamas, maar ze zijn het nog niet eens over een definitieve terugtrekking van Israëlische troepen en ontwapening van Hamas. Israël blijft het Palestijnse gebied regelmatig aanvallen. Sinds het ingaan van het bestand heeft Israël nog zeker negenhonderd Palestijnen gedood, bovenop de ruim 70.000 doden die daarvoor waren gevallen.
De gesprekken in Egypte duren naar verwachting meerdere dagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

artikel_13641_afbeelding

De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading