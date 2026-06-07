Doden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza

KHAN YOUNIS (ANP/RTR) - Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker negen doden gevallen, melden de lokale gezondheidsautoriteiten. Twintig anderen raakten gewond.

Een aanval trof een politiebureau dat gerund wordt door Hamas in het zuidelijke Khan Younis. Daarbij kwamen vijf Palestijnen om en raakten zestien mensen gewond. Later werden vier mensen gedood bij een aanval op een voertuig dat in het midden van Gaza reed.

De aanvallen komen op het moment dat vertegenwoordigers van Hamas naar Egypte zijn gereisd voor gesprekken over het staakt-het-vuren. Sinds oktober geldt officieel een bestand tussen Israël en Hamas, maar ze zijn het nog niet eens over een definitieve terugtrekking van Israëlische troepen en ontwapening van Hamas. Israël blijft het Palestijnse gebied regelmatig aanvallen. Sinds het ingaan van het bestand heeft Israël nog zeker negenhonderd Palestijnen gedood, bovenop de ruim 70.000 doden die daarvoor waren gevallen.

De gesprekken in Egypte duren naar verwachting meerdere dagen.