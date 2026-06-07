Vollering schrijft na Tour en Vuelta ook Giro op haar naam

Wielrenster Demi Vollering heeft de Giro d'Italia op haar naam geschreven. De 29-jarige Nederlandse van FDJ United - SUEZ maakte in de slotetappe haar achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van der Breggen goed.

Vollering heeft daarmee haar erelijst qua grote meerdaagse rondes compleet gemaakt. In 2023 schreef ze de Tour de France op haar naam en de Vuelta in 2024 en 2025.

De zege in de 145 kilometer lange slotrit, met start en aankomst in Saluzzo, ging naar Elisa Longo Borghini. De Italiaanse won de Giro vorig jaar.