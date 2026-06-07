Parlementslid Iran: wij zullen aanval Israël op Beiroet vergelden

TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezaei heeft aangekondigd dat Teheran een "beslissende en pijnlijke reactie" zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahiyeh van Beiroet op zondag. Het Israëlische leger zei dat het met de aanval infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah had geraakt.

"Deze dolle honden moeten worden getemd en op hun plaats worden gezet", schreef Rezaei, woordvoerder van de nationale veiligheidscommissie van het Iraanse parlement, op X. "Kijk vanavond naar de hemel boven de bezette gebieden."

Volgens het Libanese persbureau NNA waren de Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke buitenwijk van Beiroet "gericht op twee appartementen in twee gebouwen".

Een staakt-het-vuren dat een einde moest maken aan gevechten tussen Israël en Hezbollah trad op 17 april in werking, maar is nooit nageleefd. Hezbollah was geen partij geweest bij de gesprekken over dat bestand. Premier Benjamin Netanyahu beval het Israëlische leger eind mei om de aanvallen op Libanon op te voeren. Hij zei in oorlog te zijn met Hezbollah.