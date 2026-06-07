ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parlementslid Iran: wij zullen aanval Israël op Beiroet vergelden

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 17:29
anp070626110 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezaei heeft aangekondigd dat Teheran een "beslissende en pijnlijke reactie" zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahiyeh van Beiroet op zondag. Het Israëlische leger zei dat het met de aanval infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah had geraakt.
"Deze dolle honden moeten worden getemd en op hun plaats worden gezet", schreef Rezaei, woordvoerder van de nationale veiligheidscommissie van het Iraanse parlement, op X. "Kijk vanavond naar de hemel boven de bezette gebieden."
Volgens het Libanese persbureau NNA waren de Israëlische luchtaanvallen op de zuidelijke buitenwijk van Beiroet "gericht op twee appartementen in twee gebouwen".
Een staakt-het-vuren dat een einde moest maken aan gevechten tussen Israël en Hezbollah trad op 17 april in werking, maar is nooit nageleefd. Hezbollah was geen partij geweest bij de gesprekken over dat bestand. Premier Benjamin Netanyahu beval het Israëlische leger eind mei om de aanvallen op Libanon op te voeren. Hij zei in oorlog te zijn met Hezbollah.
loading

POPULAIR NIEUWS

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

artikel_13641_afbeelding

De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading