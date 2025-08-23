Doden door ongeval met passagiersbus in staat New York

N i e u w bericht, informatie over aantal slachtoffers in eerste alinea.

PEMBROKE (ANP/AFP) - Op een snelweg in het westen van de Amerikaanse staat New York is een tourbus met ongeveer vijftig mensen over de kop geslagen toen de chauffeur de controle over het voertuig verloor. Er vielen zeker vijf doden en tientallen gewonden, aldus de politie.

De meeste passagiers waren Aziatisch of van Aziatische afkomst, onder wie Chinezen, Indiërs en Filipino's. Een politiewoordvoerder zei tegen verslaggevers dat de autoriteiten vermoeden dat er een kind onder de doden is.

Het ongeluk vond plaats op Interstate 90 in Pembroke, ongeveer 48 kilometer ten oosten van Buffalo. De bus was onderweg van de beroemde Niagarawatervallen naar New York City.

Sommige passagiers zaten lang vast in het wrak. Anderen werden uit de bus geslingerd toen deze over de kop sloeg, aldus de woordvoerder. De chauffeur overleefde het ongeluk, waar geen andere voertuigen bij betrokken waren.