ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden door ongeval met passagiersbus in staat New York

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 2:41
anp230825004 1
N i e u w bericht, informatie over aantal slachtoffers in eerste alinea.
PEMBROKE (ANP/AFP) - Op een snelweg in het westen van de Amerikaanse staat New York is een tourbus met ongeveer vijftig mensen over de kop geslagen toen de chauffeur de controle over het voertuig verloor. Er vielen zeker vijf doden en tientallen gewonden, aldus de politie.
De meeste passagiers waren Aziatisch of van Aziatische afkomst, onder wie Chinezen, Indiërs en Filipino's. Een politiewoordvoerder zei tegen verslaggevers dat de autoriteiten vermoeden dat er een kind onder de doden is.
Het ongeluk vond plaats op Interstate 90 in Pembroke, ongeveer 48 kilometer ten oosten van Buffalo. De bus was onderweg van de beroemde Niagarawatervallen naar New York City.
Sommige passagiers zaten lang vast in het wrak. Anderen werden uit de bus geslingerd toen deze over de kop sloeg, aldus de woordvoerder. De chauffeur overleefde het ongeluk, waar geen andere voertuigen bij betrokken waren.
Vorig artikel

Woensdag debat over vertrek NSC uit kabinet

Volgend artikel

Noord-Korea beschuldigt Seoul van waarschuwingsschoten bij grens

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee