Doden door overstromingen in Oekraïense stad Odesa

ODESA (ANP/AFP) - In de Zuid-Oekraïense stad Odesa zijn zeker negen mensen omgekomen door overstromingen, meldt president Volodymyr Zelensky op X. Volgens de autoriteiten viel in zeven uur tijd ongeveer net zoveel regen als normaal in twee maanden.

Zelensky noemt de situatie "afgrijselijk". Hij schrijft dat onder de doden een kind is. Ook zou er nog een persoon worden vermist. Honderden reddingswerkers zijn bezig om mensen te evacueren en water uit gebouwen te houden.

Odesa ligt aan de Zwarte Zee en heeft een belangrijke haven. De stad is ook regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen.