ICT van Buitenlandse Zaken kende 'urgente beveiligingsrisico's'

DEN HAAG (ANP) - Bij de ICT van het ministerie van Buitenlandse Zaken was sprake van "urgente beveiligingsrisico's". Dat staat in een kritisch advies van het Adviescollege ICT-toetsing aan het kabinet. Het advies komt uit februari, maar is pas deze woensdag gepubliceerd.

Buitenlandse Zaken had voor 2015 een eigen ICT-afdeling, schrijft het adviescollege. In dat jaar is het ministerie overgestapt op het zogeheten Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), dat onder Binnenlandse Zaken valt en waarvan andere ministeries ook gebruikmaken. Ongeveer honderd medewerkers gingen mee.

Buitenlandse Zaken en SSC-ICT werken "moeizaam" samen, onder meer vanwege "meerdere beveiligingsincidenten" in 2023. Wat voor incidenten dat precies waren, staat niet in het advies. De twee organisaties "dachten niet alleen verschillend over de invulling van hun rol bij deze incidenten, maar ook over noodzakelijke verbetering van de beveiliging". Datzelfde jaar besloot Buitenlandse Zaken weg te gaan bij SSC-ICT.