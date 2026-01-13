Treinstoring bij Breda duurt langer dan verwacht

BREDA (ANP) - De systeemstoring die dinsdag zorgt voor uitval van treinen bij Breda, duurt ten minste tot 10.15 uur. Dat meldt de NS. Eerder verwachtte het spoorbedrijf dat de storing rond 08.15 uur voorbij zou zijn. Volgens de NS ligt de oplossing van het probleem, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, bij ProRail.

Door de storing rijden er geen treinen van en naar Breda. Een NS-woordvoerder meldt dat vanaf 08.30 uur enkele intercity's per uur gaan rijden, vooral tussen Breda en Roosendaal en Breda en Tilburg.

De storing heeft te maken met sein- en wisselproblemen, meldde ProRail eerder, maar meer informatie over de oorzaak of oplossing blijft vooralsnog uit.