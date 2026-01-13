ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Treinstoring bij Breda duurt langer dan verwacht

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 8:28
anp130126067 1
BREDA (ANP) - De systeemstoring die dinsdag zorgt voor uitval van treinen bij Breda, duurt ten minste tot 10.15 uur. Dat meldt de NS. Eerder verwachtte het spoorbedrijf dat de storing rond 08.15 uur voorbij zou zijn. Volgens de NS ligt de oplossing van het probleem, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, bij ProRail.
Door de storing rijden er geen treinen van en naar Breda. Een NS-woordvoerder meldt dat vanaf 08.30 uur enkele intercity's per uur gaan rijden, vooral tussen Breda en Roosendaal en Breda en Tilburg.
De storing heeft te maken met sein- en wisselproblemen, meldde ProRail eerder, maar meer informatie over de oorzaak of oplossing blijft vooralsnog uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

ANP-514263595

Goed nieuws: toxic masculinity bestaat bijna niet

Loading