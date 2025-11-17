Doden door Russische aanval op oostelijke regio Charkiv

BALAKLIYA (ANP/AFP) - In de Oekraïense stad Balakliya in de regio Charkiv zijn drie mensen gedood door Russische luchtaanvallen. In de nacht van zondag op maandag voerde het Russische leger twee luchtaanvallen uit op de stad, aldus het hoofd van de militaire administratie in Balakliya.

Tien mensen raakten gewond, onder wie kinderen. Negen mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Het aantal slachtoffers loopt mogelijk nog op.

Rusland heeft in de nacht van zondag op maandag tientallen Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA.