Doden door Russische drones op grens Oekraïne en Moldavië

KYIV (ANP/AFP) - Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, meldden Oekraïense grenswachten.

"Vannacht heeft Rusland de grensovergang Starokozash aan de Moldavische grens aangevallen met drones", aldus een bron op Telegram. "Helaas zijn er gewonden en doden onder de burgers" die aanwezig waren, meldt het bericht. Er worden geen aantallen genoemd.

De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort, meldde de Oekraïense grenswacht verder, eraan toevoegend dat de Moldavische autoriteiten op de hoogte zijn gesteld van de aanval.

De grensovergang Starokozash ligt aan de zuidoostelijke punt van de Oekraïens-Moldavische grens, op ongeveer 70 kilometer van de Oekraïense stad Odesa en 130 kilometer van Chisinau, de Moldavische hoofdstad.