Olieprijzen (en later dus benzineprijzen) nog verder omhoog, Brent nu bijna 100 dollar

De olieprijzen gingen woensdagochtend verder omhoog waarbij Brent nu bijna op 100 dollar per vat staat. Iran heeft gezegd een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen en olietankers rond de Straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden aanvallen op Iraanse doelen, onder meer op het eiland Kharg in de Perzische Golf. Daarbij zouden ook tankers vernietigd zijn.

De prijs van Brent, olie uit Europa en het Midden-Oosten, steeg naar meer dan 99 dollar. Daarmee staat de prijs op het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is Brent meer dan 60 procent duurder geworden. Een vat Amerikaanse WTI-olie kost nu meer dan 94 dollar. Door de oorlog is de Straat van Hormuz vrijwel volledig geblokkeerd voor de scheepvaart.

De prijzen aan de Nederlandse pomp lopen steeds verder op door de almaar stijgende olieprijzen. De adviesprijs voor benzine is naar een nieuw record gestegen van ruim 2,72 euro per liter.