Doden door Russische luchtaanvallen op Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - In Oekraïne zijn zeker vier mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. Dat melden Oekraïense functionarissen zondag.

Drie mensen kwamen om het leven door aanvallen op de centraal gelegen regio Dnipropetrovsk. Twee van hen stierven bij een aanval op een "industrieel bedrijf" in de stad Kryvy Rih. Bij een aanval op de zuidelijke stad Cherson kwam een 48-jarige man om het leven.

De aanvallen vonden plaats in aanloop naar een belangrijk overleg van Oekraïense bondgenoten. Maandag komen leiders van de coalitie van bereidwillige landen bijeen in Parijs, waar het onder meer zal gaan om het aandrijven van de wapenindustrie. De Oekraïense luchtverdediging staat de afgelopen week onder druk door herhaaldelijke Russische raketaanvallen.