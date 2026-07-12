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Zelensky: nieuwe politieke strategie en wijziging kabinet

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 14:11
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat zijn land van politieke strategie wijzigt. Als onderdeel van dit plan komen er wijzigingen in het kabinet en zal ook premier Joelia Svyrydenko worden vervangen.
Zelensky meldt over de nieuwe strategie dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid zal worden toegewezen aan "een specifieke persoon met ruime ervaring". Het gaat daarbij om onder meer de Verenigde Staten en het zelf produceren van Patriots, die Oekraïne nodig heeft om Russische aanvallen af te slaan. Zelensky noemt ook de gewenste toetreding tot de Europese Unie en de relaties met buurlanden.
Ook in de binnenlandse politiek zullen veranderingen worden doorgevoerd. Zelensky zegt overleg te hebben gevoerd met Svyrydenko. Hij bedankt haar en zegt haar te hebben aangeboden "om een nieuw en belangrijk beleidsterrein op te pakken in de betrekkingen met een cruciale partner". Hij meldt dat er ook veranderingen komen in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten.
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